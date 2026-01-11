Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики.

Почему применяются аварийные отключения?

Энергосистема Украины сильно пострадала из-за массированных атак России. Именно благодаря экстренным отключениям энергетика держится, когда ситуацию трудно контролировать.

Если почасовые графики прогнозируемые, то аварийные предусмотреть невозможно. Их вводят на некоторое время, пока идет ремонт. В министерстве объясняют, что такие отключения длятся от нескольких минут до часов.

Время реагирования очень быстрое. Операторы имеют 10 минут для отключения после того, как Укрэнерго дало команду. Свет выключают срочно, чтобы предотвратить аварии и не восстанавливают до стабилизации ситуации.

Среди главных причин энергетики называют:

повреждение энергообъектов в результате вражеских обстрелов и разрушения значительных участков сети; резкий рост потребления из-за похолодания и повреждения системы теплоснабжения; нехватка электроэнергии из-за станций, которые не работают. В таком случае нужно ограничить потребление, в частности в пиковые часы нагрузки; проведение восстановительных работ или временное обесточивание определенных участков сети; осложнения доставки энергии в определенные регионы.

Как каждый может уменьшить количество аварийных отключений?

Минэнергетики отмечает, что каждый украинец может помочь энергосистеме работать и меньше вводить аварийных отключений. Так особенно в пиковые часы рекомендуют ограничить потребление энергоемких приборов и, когда есть свет, использовать их по очереди. Сначала стоит подключить необходимые зарядные устройства и холодильник и мощные приборы – через 30 – 60 минут.

Кроме того, в Украине действует круглосуточная правительственная горячая линия по номеру 1545 и горячая линия "Ток" – звонить можно на 1549. Всю информацию об отключениях можно узнать на официальных страницах каждого из облэнерго.

Мы благодарим каждого потребителя за понимание и выдержку! Энергетики работают без остановки, чтобы в каждом доме свет появился как можно быстрее,

– сообщили в ведомстве.

Что известно о нынешней ситуации в электроэнергии?