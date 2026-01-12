Де в Україні найгірша ситуація з електрикою?
Зокрема стало відомо, де станом на 12 січня, найскладніша ситуація з енергетикою, пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.
У найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач.
Як повідомила прем'єр-міністерка, найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області. Зокрема йдеться про Бориспільський та Броварський райони.
Окремий фокус залишається на відновленні електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей. У цих регіонах ситуація складна після нічних обстрілів.
Головна задача – відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків,
– наголосила Юлія Свириденко.
Наразі критична інфраструктура працює безперебійно. Вже понад 7 000 Пунктів Незламності розгорнуті по всій державі.
Зокрема рух основними магістралями забезпечений, дороги розчищає спецтехніка. Крім того, органи місцевої влади організовують роботу освітніх закладів з урахуванням погодних умов на місцях.
Зауважте! Відновлення енергосистеми перебуває на контролі. Уряд у постійній координації з головами ОВА і надає всю необхідну підтримку.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський вже повідомляв, що у Києві ще тривають ремонтні роботи після удару. Про це він розповів у своєму вечірньому звернені 11 січня.
Бровари, Васильків, Фастів, Бориспіль – там найскладніше,
– заявив Зеленський.
Він додав, що на Дніпровщині, Запоріжжі, Харківщині, Донеччині – всюди працюють енергетики, ремонтні бригади та всі комунальні служби.
Що відбувалося у Києві?
- Мер Києва – Віталій Кличко – 9 січня закликав жителів Києва виїхати з міста за можливості. Причиною стала відсутність опалення внаслідок російських ударів.
- Станом на 11 січня у більшості багатоповерхівок вже повернули тепло. Йдеться про близько 85% будинків, які залишилися без опалення.