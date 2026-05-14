Как изменятся цены на коммунальные услуги?

Однако это не означает, что потребители сразу останутся один на один с новыми ценами. Детали сообщили в общественной организации "Окно восстановления", представители которой накануне посетили публичную дискуссию консорциума RRR4U.

Во время военного положения в Украине заморозили часть тарифов для населения. Поэтому бытовые потребители пока платят только часть реальной стоимости коммунальных услуг.

Например, около 8 гривен за кубометр газа при рыночном уровне в почти 28 гривен (тариф покрывает лишь 30%);

за кубометр газа при рыночном уровне в (тариф покрывает лишь 30%); Похожая ситуация с электроэнергией – киловатт-час обходится украинцам в 4,32 гривны, тогда как рыночная розничная цена приближается к 13 гривен (то есть покрытие около 34%).

Однако вопрос тарифов для украинцев зависит не только от внутренней политики государства, но и от условий международных партнеров, на которых готовы предоставлять Киеву финансовую помощь.

Речь идет о сотрудничестве с МВФ и Евросоюзом в рамках инструмента Ukraine Facility. Ради поддержки, от которой теперь зависит значительная часть государственных расходов, власть обязана провести ряд реформ, в частности в сфере энергетики – чтобы сделать рынок более устойчивым и уменьшить скрытые долги в системе.

Украина должна оценить все квазифискальные расходы, субсидии, специальные обязательства и т.д., а также отменить мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду до конца текущего года. А вот после завершения военного положения – постепенно либерализовать рынок газа и электроэнергии.

Что будет с субсидиями украинцев?

Эксперт аналитического центра DiXi Group Алена Корогод объяснила, что переход к рыночным тарифам неизбежно усилит финансовую нагрузку на украинские семьи. Именно поэтому государство должно параллельно усиливать защиту уязвимых потребителей.

Речь идет о изменении самой модели помощи – вместо сдерживания цен для всех (скрытое субсидирование) следует прибегнуть к адресной поддержке тех граждан, которые действительно в ней нуждаются.

Алена Корогод Эксперт проектов DiXi Group, эксперт по "зеленым" политикам Офиса зеленого перехода при Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Параллельно с реформой тарифов возникает вопрос: откуда брать средства на помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Частично ответ заключается в том, что рост тарифов означает и рост доходов энергокомпаний, а следовательно – и налоговых поступлений. Благодаря этому государство потенциально может сбалансировать дополнительные расходы на социальную поддержку в энергетике.

Однако пока невозможно точно спрогнозировать, какими будут тарифы на газ, электроэнергию или тепло после войны, о чем заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. По словам нардепа, это будет зависеть от ряда факторов – стоимости газа, дефицита в энергосистеме, ситуации вокруг Запорожской АЭС и тому подобное.

Интересно! В странах ЕС коммунальные тарифы в основном ближе к реальной рыночной стоимости. В то же время это не означает отсутствие социальной защиты: во время кризисов государства могут ограничивать цены или предоставлять людям денежную помощь. Однако такие механизмы обычно временные и направлены прежде всего на уязвимые категории населения.

Где уже возникают проблемы в Украине?

Например, из-за замороженных тарифов теплокоммунэнерго накапливают долги, ведь не могут полностью покрывать расходы. В частности, им сложно вовремя рассчитываться с Нафтогазом.

После поставщик обращается в суды и выигрывает дела, поэтому исполнительная служба может взимать деньги принудительно или блокировать счета этих предприятий. "Это создает дополнительные риски для подготовки к отопительному сезону", – предупреждает Герус.

Поэтому государству нужно или приблизить тарифы к экономически обоснованному уровню, или компенсировать разницу из бюджета.