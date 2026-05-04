Почему нужно менять тарифную модель?

Поэтому в рамках подготовки к зиме в Украине готовят важное решение. Тарифную модель для газохранилищ изменят, о чем рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Эксперт считает, что старая модель "расходы +" должна отойти в прошлое. Поэтому ему на замену, в соответствии с европейскими правилами, готовят прозрачный механизм стимулирующего тарифообразования.

Стоит отметить, что стоимость хранения газа в украинских хранилищах не пересматривали с июля 2022 года. За это время тарифы давно перестали покрывать расходы на обслуживание объектов, особенно в условиях постоянных российских атак.

Это (изменение тарифной модели – 24 Канал) нужно было сделать еще в 2016 году, но лучше поздно, чем никогда,

– добавил Андрей Закревский.

Он пояснил, что такое решение усилит страну перед следующим отопительным сезоном, а также в долгосрочной перспективе укрепит ее стратегический актив – крупнейшие в Европе газовые хранилища.

К слову, на сайте НКРЕКП (Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) уже опубликовали соответствующий проект постановления. Документ включили в повестку дня заседания регулятора во вторник, 5 мая.

Тарифы Укртрансгаза на хранение, закачку и отбор природного газа планируют повысить уже с 1 июня.

Изменится ли стоимость газа для украинцев?

Андрей Закревский также рассказал, что изменения тарифной модели не почувствуют ни обычные украинцы, ни промышленность:

для бытовых потребителей и в дальнейшем будет действовать фиксированный тариф;

для бизнеса "изменение настолько мало, что его никто не заметит".

Норму доходности предлагают установить на уровне 3%, тогда как в других сферах (например, в облэнерго) такая норма достигает 18%.

Как устроены подземные газохранилища?

Ранее в Нафтогазе сообщали, что украинские подземные хранилища газа – третьи по размерам в мире. По состоянию на 2023 год Укртрансгаз оперировал 12 такими объектами, а их емкость составляла более 30 миллиардов кубических метров.

Однако это не закопанные в землю резервуары, как себе представляет большинство людей. Речь идет о герметичных горных породах бывших месторождений, в которые с помощью компрессорных станций закачивают газ, а при необходимости – выкачивают его наверх.

Основная функция "подземок" – сглаживать сезонные колебания спроса на природный газ, поэтому таких объектов больше всего в странах с высоким потреблением и резкими изменениями температур. ПХГ уменьшают нагрузку на газотранспортную систему в осенне-зимний период и повышают эффективность ее работы.



Геологическая структура подземного хранилища газа / Нафтогаз