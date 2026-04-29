Каким образом сейчас Украина готовится к отопительному сезону?
Их россияне начали выбивать активно, в частности в прифронтовых регионах, о чем сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль на Международном форуме сплоченности.
В то же время Шмыгаль не сомневается, что враг продолжит эту стратегию. Но не только в прифронтовых областях, а по всей территории Украины.
Он отметил, что сплоченность должна касаться всего государства.
Сегодня Европа, европейские партнеры, должны видеть этот пример. Должны использовать опыт Украины и готовить свои энергосистемы к подобным угрозам и рискам.
В своем Telegram-канале Денис Шмыгаль сообщил, что Украина в частности сосредоточилась еще на таких важных аспектах:
- накопление резервов оборудования и энергоресурсов – реакция на вызовы должна измеряться часами или днями, но не неделями;
- автономность: создание системы "энергетических сот", чтобы каждая община и регион имели возможность быть энергетически независимыми.
Кроме того, Украина постепенно движется вперед с имплементацией европейских норм. В частности речь идет о законе об объединении украинского и европейского энергетических рынков.
Его уже подписал президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло на прошлой неделе, 21 апреля.
Таким образом, можно будет интегрировать украинский рынок электроэнергии в энергетический рынок Евросоюза. Согласно словам Шмыгаля, это также дает возможность подписывать прямые соглашения на поставку электроэнергии.
Россия – это не только враг Украины, но и враг всей Европы. Энергетические системы для нее – одна из ключевых целей,
– напомнил Шмыгаль.
Интересно! Министр добавил, что украинцы уже имеют свой опыт противодействия "этой угрозе". В частности страна готова им делиться с партнерами.
Что еще следует знать о подготовке к следующей зиме?
Владимир Зеленский ранее сообщал, что подробно обсудил с чиновниками и представителями регионов ситуацию в областях, которые отстают от графика подготовки к следующему отопительному сезону. Особое внимание уделили Донецкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской области, Запорожью, Херсону, Львовской области и городу Киев.
Он отметил, что области имеют четкий дедлайн. И это 1 сентября 2026 года.
В то же время эксперты отмечают, что в столице есть проблемы с ТЭЦ. Например, Владимир Омельченко говорит, что все ТЭЦ невозможно восстановить за короткий срок. Он объяснил, что на Дарницкой ТЭЦ не смогут восстановить более 30% мощностей. А на ремонт нужны 600 – 700 миллионов евро, а также не менее чем 2,5 – 3 года работы.