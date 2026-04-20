Как Украина уже готовится к зиме?
Детали президент сообщил в телеграмм-канале. Для всех областей, городов и громад утверждены "вполне конкретные" планы устойчивости.
Срок реализации планов устойчивости – 1 сентября 2026 года. Эти документы четко определяют:
- какие объекты нужно в первую очередь восстанавливать и дополнительно защищать;
- а также какие задачи города и общины должны выполнить, чтобы зимой обеспечить людей теплом и электроэнергией несмотря на угрозы.
Соответственно, есть жесткий график заключения договоров и выполнения работ, который должен быть реализован всеми областными и местными властями,
– подчеркнул Зеленский.
Какие есть проблемы в процессе?
Впрочем пока не все регионы действуют так, как нужно для надлежащей защиты людей. Поэтому на заседании подробно обсудили ситуацию в областях, которые отстают от графика.
Особое внимание уделили Донецкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Львовской, а также Запорожью, Херсону и столице.
- По словам президента, в Киеве "не хватает понимания", что следующей зимой все районы должны быть обеспечены достаточными резервными источниками электро- и теплоснабжения.
- В то же время на Львовской области "есть вопросы" по нескольким энергообъектах, поэтому областная власть вместе с правительством должны четко определить, кто отвечает за своевременное выполнение задач.
Важно! Командующему Воздушных сил Анатолию Кривоножко и министру обороны Михаилу Федорову поручили проработать дополнительное обеспечение перехватчиками и тренировки экипажей с руководителями Херсона, Запорожья, Черниговщины и Харьковщины. "У наших воинов должно быть достаточное количество и качество средств реагирования на все типы "Шахедов", – добавил Зеленский.
Правительство готово помогать регионам по обоснованным запросам, отдельные задачи выполняет Агентство восстановления.
Что еще известно о подготовке?
Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба объяснял, что ключевым моментом являются темпы реализации решений. "Часть областей движется быстро, другим – нужно существенно ускоряться. Это не вопрос обстоятельств, а организации работы на местах", – считает чиновник.
В частности, на задержках в подготовке к зиме ранее уже отмечал президент. Правда, тогда речь шла о Львовской, Волынской, Одесской области и Киеве.
В эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт по энергетическим вопросам Святослав Павлюк рассказал, что следующий отопительный сезон может оказаться еще более сложным. Дело в том, что Украине пока так и не удалось полностью восстановить всю энергосистему после российских атак.