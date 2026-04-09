Как Украина готовится к отопительному сезону?

Уже выполнено более 50% подготовительного этапа работ по стране, о чем сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Он также сообщил такие детали:

22.06 миллиардов гривен направлено на инженерно-техническую защиту 576 объектов критической инфраструктуры;

236 блочно-модульных котельных уже введено в эксплуатацию (488.7 мегаватт);

еще 77 котельных – на этапе установки, под это выделено 424.8 миллионов гривен;

сформулировали портфель из 26 проектов для стабильного водоснабжения (охватывает более 9 миллионов человек).

По словам Кулебы, сейчас ключевое – это темпы реализации решений. Дело в том, что часть областей движется быстро, а другим регионам нужно существенно ускоряться для подготовки к следующей зиме.

Это не вопрос обстоятельств, – а организации работы на местах,

– добавил Алексей Кулеба.

В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что страна создает сеть "энергетических сот", то есть автономных или полуавтономных кластеров. Он пояснил, что критическая инфраструктура сможет работать даже тогда, когда центральная сеть повреждена.

Новая энергетическая архитектура имеет несколько уровней:

Атомная генерация – АЭС дают стабильность, которую невозможно заменить. Гибкость, балансировка и новая генерация – маневровые мощности, накопители, новая генерация в точках, где система имеет технический дефицит. В частности в 2026 году стартует новый конкурс на строительство до 1,3 гигаватта новой генерационной мощности там, где она больше всего нужна: Полтавщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Киевщина, Одесская область, Днепр.

Заметьте! Последний уровень – это локальная автономия – когенерация, малые газовые установки, децентрализованное тепло- и водоснабжение.

Что еще следует знать украинцам о подготовке к зиме?