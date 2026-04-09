Как правительство готовится к отопительному сезону 2026 – 2027?

О том, какие меры приняло правительство и что еще планируют сделать, сообщил Денис Шмыгаль.

Министр энергетики рассказал о заседании Кризисного комитета вместе с представителями топливно-энергетического сектора. По результатам встречи утвердили предварительный балас поступления и распределения природного газа на 2026 – 2027 годы.

Обратите внимание! Правительство планирует накопить 14,6 миллиарда кубических метров газа к следующему отопительному сезону.

В частности министр добавил, что прогноз могут изменить. Ведь Украина живет в условиях войны, поэтому некоторые положения, возможно, придется корректировать в соответствии с текущей ситуацией.

В то же время мы понимаем, что продолжаем жить в условиях войны, когда враг целенаправленно атакует, в том числе и газовую инфраструктуру. Очевидно, следующая зима будет проходить при таких же сложных обстоятельствах, как нынешняя,

– объяснил Шмыгаль.

Он добавил, что показатель в 13,2 миллиарда кубических метров газа, как накоплений, является необходимым минимумом. Именно с такими запасами природного газа Украина сможет стабильно пройти зимний период.

Важно! В показатель накоплений ПХГ (подземных хранилищ газа) учли возможные сильные морозы и низкие температуры, а также массированные обстрелы России.

Среди задач, которые поставили на подготовку к следующей зиме:

своевременное контрактирование импорта газа;

закачка газа в ПХГ по самым низким рыночным ценам;

диверсификация маршрутов поставок.

В частности Шмыгаль добавил, что НАК "Нафтогаз" и Оператор ГТС Украины работают над тем, чтобы забронировать возможные мощности для импорта газа. Также в приоритете продолжить поставки через "Вертикальный газовый коридор".

По ремонтам – на заседании скоординировали действия для формирования запасов оборудования, которое будут использовать для плановых, внеплановых или аварийных работ.

Также Министр энергетики акцентировал, что Украина сотрудничает с международными партнерами и донорами. А подготовка к следующей зиме продолжается и сейчас, "ключевым приоритетом остается укрепление энергетической устойчивости Украины".

Что известно об отопительном сезоне 2025 – 2026 годов?

Как пишут BBC News Украина в первый день весны 2026 года Владимир Зеленский отметил, что украинцы прошли "зиму, самую сложную за все годы войны".

И пока половина столицы была без тепла и с отключениями света по 12 – 16 часов в сутки, экономика страны перешла "на генераторы". Хотя люди фактически не прекращали работу, по информации Юлии Свириденко, в течение января украинский бюджет недополучил 12 миллиардов гривен. Причиной премьер называет нехватку электроэнергии после российских атак. В то же время это должно стать уроком к следующей зиме.

Мы должны наконец понять, что не можем больше зависеть от крупных объектов генерации, потому что это нарисованная на земле 100-процентная мишень,

– объяснила Мария Цатурян.

Аналитик Ukraine Facility Platform добавляет, что в первую военную зиму россияне били по тактике ковровых бомбардировок по крупным объектам генерации. Другими словами это точечные удары по энергообъектам.

Обратите внимание! Первый и единственный в таких масштабах блэкаут случился в Украине 23 ноября 2022 года. К тому времени это был пятый массированный ракетный удар по энергосистеме Украины. Обстрел вызвал временное обесточивание всех атомных станций и большинства тепловых и гидроэлектростанций.

Эксперт объясняет, что в 2026 году россияне применили другую тактику под названием "выжженная земля". Так, они атаковали регион за регионом и обстреливали в каждом из них все слои энергетической инфраструктуры, которые там есть. То есть это могли быть ТЭЦ, подстанции распределения, газовые подстанции одновременно.

В частности Мария Цатурян прогнозирует, что лето 2026 года для украинцев будет проходить с графиками отключений света.

Какова ситуация в энергосистеме?