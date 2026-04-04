Как Украина пережила сложную зиму?
Кроме того, над восстановлением инфраструктуры работало более 14 тысяч энергетиков, а найти необходимые финансы и оборудование помогли международные партнеры. Детали в субботу, 4 апреля, рассказал первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.
Какие ресурсы использовала Украина?
Осенне-зимний период начался с запасами газа объемом 13,2 миллиарда кубометров, тогда как импорт составил 4,6 миллиарда кубометров. Кроме того, в 2025 году собственная украинская газодобыча составила 16,97 миллиарда кубометров, что превзошло прогнозы.
Уязвимым категориям граждан Сумщины и Херсонщины поставили 52 тонны сжиженного газа, а мощность Трансбалканского коридора увеличили до 4,2 миллиарда кубометров в год.
В течение зимы работали все 9 энергоблоков АЭС при суммарной установленной мощности в почти 8 тысяч мегаватт. Также Украина увеличила возможности для импорта электроэнергии из ЕС, максимальная мощность которого была рекордной – почти 2,5 тысячи мегаватт.
- Как продолжались восстановительные работы?
Всего во время отопительного сезона россияне повредили более 9 гигаватт генерационных мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Украинские энергетики уже восстановили более 4 гигаватт: это 85% доступной мощности ТЭС и 66% – для ГЭС и ГАЭС.
Кроме того, в 2025 году выполнены плановые ремонты суммарной мощностью 11,8 гигаватта, а общий прирост установленной мощности распределенной генерации составил 642,77 мегаватта.
Сколько энергетиков получат доплаты / Фото Минэнерго
- Какую помощь оказали партнеры?
Украина активировала новый формат координации, запустив так называемый "энергетический Рамштайн". Всего к энергетической поддержке присоединились более 40 государств, которые поставляли генераторы, трансформаторы, когенерационные установки и тому подобное.
В Фонд поддержки энергетики Украины привлекли 602,5 миллиона евро от 16 стран, ЕС и частного сектора.
Спасибо каждой стране, которая помогала Украине выстоять этой зимой,
– добавил министр.
Когда завершают отопительный сезон?
По постановлению Кабмина №830, отопительный сезон заканчивают не ранее, чем когда средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8 градусов тепла – в течение 3 суток.
И хотя при сложных погодных условиях государство было готово обеспечивать дома украинцев даже до 15 апреля, потепление наступило раньше. Поэтому кое-где батареи выключили до 31 марта.
В списке первых – Днепр и Николаев, а также Луцк, Херсон и Кривой Рог. Соответствующие решения приняли в горсоветах.