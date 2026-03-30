Где вскоре вымнут отопление?

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль. Руководителям предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, поручили обеспечить их отключение.

Кроме того, предприятиям поручили начать плановые ремонты теплового хозяйства по утвержденному графику.

Важно! По постановлению Кабмина №830, отопительный сезон заканчивают не ранее, чем когда средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8 градусов тепла в течение 3 суток.

Кстати, 31 марта также начнут отключать централизованное теплоснабжение в Полтаве и Житомире.

Где закончили отопительный сезон раньше?