Где вскоре вымнут отопление?
Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль. Руководителям предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, поручили обеспечить их отключение.
Смотрите также Впереди снова будет сложная зима: выдержит ли энергосистема и чего ждать украинцам
Кроме того, предприятиям поручили начать плановые ремонты теплового хозяйства по утвержденному графику.
Важно! По постановлению Кабмина №830, отопительный сезон заканчивают не ранее, чем когда средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8 градусов тепла в течение 3 суток.
Кстати, 31 марта также начнут отключать централизованное теплоснабжение в Полтаве и Житомире.
Где закончили отопительный сезон раньше?
- Официально отопительный сезон 2025 – 2026 в Украине длится с 1 ноября до 31 марта, однако поскольку сроки зависели от погоды, в ряде городов батареи стали холодными раньше.
20 марта в связи с ожидаемым потеплением централизованное отопление выключили в Днепре, а 24 марта – в Николаеве. Также к списку присоединились Луцк, Херсон и Кривой Рог.
А вот в Харькове, по предварительной информации горсовета, теплоснабжение планируют остановить позже – 1 апреля.
Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что государство готово обеспечивать отоплением дома украинцев даже до 15 апреля.