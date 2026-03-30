Де незабаром вимнуть опалення?
Відповідне розпорядження підписав виконувач обов'язків міського голови Одеси Ігор Коваль. Керівникам підприємств усіх форм власності, на балансі яких перебувають системи центрального опалення, доручили забезпечити їх відключення.
Окрім того, підприємствам доручили розпочати планові ремонти теплового господарства за затвердженим графіком.
Важливо! За постановою Кабміну №830, опалювальний сезон закінчують не раніше, ніж коли середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла протягом 3 діб.
До слова, також 31 березня централізоване теплопостачання розпочнуть вимикати в Полтаві та Житомирі.
Де закінчили опалювальний сезон раніше?
- Офіційно опалювальний сезон 2025 – 2026 в Україні триває з 1 листопада до 31 березня, однак оскільки терміни залежали від погоди, у низці міст батареї стали холодними раніше.
20 березня у зв'язку з очікуваним потеплінням централізоване опалення вимкнули в Дніпрі, а 24 березня – у Миколаєві. Також до списку приєдналися Луцьк, Херсон і Кривий Ріг.
А от у Харкові, за попередньою інформацією міськради, теплопостачання планують зупинити пізніше – 1 квітня.
Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що держава готова забезпечувати опаленням домівки українців навіть до 15 квітня.