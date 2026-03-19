Скільки повинен тривати опалювальний сезон?

Наприклад, у деяких містах запровадили гнучкий графік подачі тепла, а подекуди – навіть завершили сезон. Скільки він має тривати, та де українці вже без опалення, повідомляє 24 Канал.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що держава готова забезпечувати опаленням домівки українців, скільки того вимагатимуть погодні умови.

У нас достатньо ресурсів для того, щоб опалювальний сезон завершувався відповідно до температурного режиму, а не певних дат. Ми готові працювати й до 15 квітня,

– наголосив він.

Щоправда, цьогоріч потепління в Україні настало раніше, тож подекуди міськради вирішили вимикати теплопостачання раніше.

До слова, за постановою Кабміну №830, опалювальний сезон закінчують не раніше, ніж коли середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла – протягом 3 діб.

Де в Україні вже вимикають опалення?

У середу, 18 березня, про завершення опалювального сезону повідомили одразу у двох українських містах.

Луцьк – відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання виконкому міськради, посилаючись на підвищення середньодобової температури протягом необхідного терміну.

Миколаїв – сезон завершать з 24 березня з тієї ж причини, повідомила місцева влада. Однак теплопостачання можуть продовжити у дитячих садках, лікарнях, пологових будинках та амбулаторіях за окремими зверненнями управлінь.

Однак у соцмережах ініціатива викликала неоднозначну реакцію. Користувачі занепокоєні через можливе похолодання, адже березень традиційно відзначається мінливою погодою.

Цікаво! В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу синоптик Іван Семиліт раніше розповів, що березень є перехідним місяцем між зимою та весною, тож у цей період можливі погодні гойдалки. У квітні снігопади також ймовірні, проте наразі ситуація не передбачає таких явищ в Україні.

Окрім того, з 9 березня подекуди діють так звані графіки для опалення. Наприклад, у Львові теплопостачання до помешкань удень подають із нижчими параметрами, тоді як увечері температуру підіймають, повідомляли в міськраді. Подібна схема також працює в Чернівцях, писали комунальники.