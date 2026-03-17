Які уроки засвоїла Україна?
Їх представив на засіданні Ради Міністрів ЄС з питань енергетики у Брюсселі перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль. Посадовець наголосив, що досвід України є важливим для європейців у підготовці енергосистем до нових загроз.
Наприклад, 31 січня ворожі атаки призвели до тимчасового відокремлення енергосистем України та Молдови від континентальної Європи. За словами Шмигаля, цей інцидент доводить, що "російська загроза не знає кордонів".
- Урок №1 – Комплексний захист інфраструктури
У всі проєкти модернізації та нового будівництва слід одразу закладати як активний захист – ППО і РЕБ, так і пасивний – вибухостійкі конструкції та фізичне укріплення.
Далекобійні дрони можуть досягати практично будь-якої частини Європи. Саме тому переосмислення енергетичної інфраструктури має починатися вже зараз.
- Урок №2 – Швидке відновлення пошкоджених об'єктів та створення стратегічних резервів
Цієї зими важливу роль у збереженні стабільності енергосистеми відіграли українські енергетичні хаби, однак для ефективного реагування на нові атаки потрібні значні запаси критично важливого обладнання.
- Урок №3 – Посилення фінансових інструментів реагування
Енергетична безпека вимагає швидких рішень, оперативних закупівель і доступу до фінансових ресурсів для відновлення інфраструктури.
- Урок №4 – Трансформація архітектури енергосистем
Ще одним уроком для України стала трансформація архітектури енергосистем, зокрема доповнення традиційної моделі автономними енергетичними кластерами, здатними працювати незалежно.
- Урок №5 – Диверсифікація енергосистем і міждержавна інтеграція
Українська енергосистема вже синхронізована з континентальною європейською мережею, тож наступний крок – розширення можливостей імпорту з ЄС до 3,5 гігавата.
Україна готова підтримувати Європу. Ми бачимо своє майбутнє в ЄС. Разом побудуємо безпечніше, стабільніше майбутнє,
– підсумував Шмигаль.
Цікаво! 16 березня 2026 року минуло 4 роки, як Україна приєдналася до європейської енергомережі. За цей час вона наростила технічно можливий обсяг імпорту електроенергії до 2 450 мегаватів, повідомили в Міненерго.
Яка ситуація в енергосистемі навесні?
Нагадаємо, з настанням весни кількість планових відключень світла в Україні зменшилася, однак у вечірні години графіки здебільшого ще продовжують застосовувати. Ситуація наразі залежить від погоди та обсягів імпорту електроенергії.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Андрій Закревський поділився думкою, що країна ще тривалий час не зможе відмовитися від постачань з-за кордону в години найбільшого споживання.
Ба більше, на тлі подорожчання газу в Європі підвищується й вартість електроенергії на ринку. Тож коли ціни перевищують встановлені прайс-кепи, споживання доводиться обмежувати.