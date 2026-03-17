Какие уроки усвоила Украина?
Их представил на заседании Совета Министров ЕС по вопросам энергетики в Брюсселе первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль. Чиновник отметил, что опыт Украины является важным для европейцев в подготовке энергосистем к новым угрозам.
Например, 31 января вражеские атаки привели к временному отделению энергосистем Украины и Молдовы от континентальной Европы. По словам Шмыгаля, этот инцидент доказывает, что "российская угроза не знает границ".
- Урок №1 – Комплексная защита инфраструктуры
Во все проекты модернизации и нового строительства следует сразу закладывать как активную защиту – ПВО и РЭБ, так и пассивную – взрывостойкие конструкции и физическое укрепление.
Дальнобойные дроны могут достигать практически любой части Европы. Именно поэтому переосмысление энергетической инфраструктуры должно начинаться уже сейчас.
- Урок №2 – Быстрое восстановление поврежденных объектов и создание стратегических резервов
Этой зимой важную роль в сохранении стабильности энергосистемы сыграли украинские энергетические хабы, однако для эффективного реагирования на новые атаки нужны значительные запасы критически важного оборудования.
- Урок №3 – Усиление финансовых инструментов реагирования
Энергетическая безопасность требует быстрых решений, оперативных закупок и доступа к финансовым ресурсам для восстановления инфраструктуры.
- Урок №4 – Трансформация архитектуры энергосистем
Еще одним уроком для Украины стала трансформация архитектуры энергосистем, в частности дополнение традиционной модели автономными энергетическими кластерами, способными работать независимо.
- Урок №5 – Диверсификация энергосистем и межгосударственная интеграция
Украинская энергосистема уже синхронизирована с континентальной европейской сетью, поэтому следующий шаг – расширение возможностей импорта из ЕС до 3,5 гигаватт.
Украина готова поддерживать Европу. Мы видим свое будущее в ЕС. Вместе построим более безопасное, стабильное будущее,
– подытожил Шмыгаль.
Интересно! 16 марта 2026 года прошло 4 года, как Украина присоединилась к европейской энергосети. За это время она нарастила технически возможный объем импорта электроэнергии до 2 450 мегаватт, сообщили в Минэнерго.
Какая ситуация в энергосистеме весной?
Напомним, с наступлением весны количество плановых отключений света в Украине уменьшилось, однако в вечерние часы графики в основном еще продолжают применять. Ситуация сейчас зависит от погоды и объемов импорта электроэнергии.
В эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Андрей Закревский поделился мнением, что страна еще долгое время не сможет отказаться от поставок из-за рубежа в часы наибольшего потребления.
Более того, на фоне подорожания газа в Европе повышается и стоимость электроэнергии на рынке. Поэтому когда цены превышают установленные прайс-кэпы, потребление приходится ограничивать.