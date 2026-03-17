Какие уроки усвоила Украина?

Их представил на заседании Совета Министров ЕС по вопросам энергетики в Брюсселе первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль. Чиновник отметил, что опыт Украины является важным для европейцев в подготовке энергосистем к новым угрозам.

Например, 31 января вражеские атаки привели к временному отделению энергосистем Украины и Молдовы от континентальной Европы. По словам Шмыгаля, этот инцидент доказывает, что "российская угроза не знает границ".

Урок №1 – Комплексная защита инфраструктуры

Во все проекты модернизации и нового строительства следует сразу закладывать как активную защиту – ПВО и РЭБ, так и пассивную – взрывостойкие конструкции и физическое укрепление.

Денис Шмыгаль Первый вице-премьер-министр Украины – Министр энергетики Дальнобойные дроны могут достигать практически любой части Европы. Именно поэтому переосмысление энергетической инфраструктуры должно начинаться уже сейчас.

Урок №2 – Быстрое восстановление поврежденных объектов и создание стратегических резервов

Этой зимой важную роль в сохранении стабильности энергосистемы сыграли украинские энергетические хабы, однако для эффективного реагирования на новые атаки нужны значительные запасы критически важного оборудования.

Урок №3 – Усиление финансовых инструментов реагирования

Энергетическая безопасность требует быстрых решений, оперативных закупок и доступа к финансовым ресурсам для восстановления инфраструктуры.

Урок №4 – Трансформация архитектуры энергосистем

Еще одним уроком для Украины стала трансформация архитектуры энергосистем, в частности дополнение традиционной модели автономными энергетическими кластерами, способными работать независимо.

Урок №5 – Диверсификация энергосистем и межгосударственная интеграция

Украинская энергосистема уже синхронизирована с континентальной европейской сетью, поэтому следующий шаг – расширение возможностей импорта из ЕС до 3,5 гигаватт.

Украина готова поддерживать Европу. Мы видим свое будущее в ЕС. Вместе построим более безопасное, стабильное будущее,

– подытожил Шмыгаль.

Интересно! 16 марта 2026 года прошло 4 года, как Украина присоединилась к европейской энергосети. За это время она нарастила технически возможный объем импорта электроэнергии до 2 450 мегаватт, сообщили в Минэнерго.

