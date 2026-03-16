Где будут выключать свет 16 марта?
Кроме того, сейчас из-за военных действий обесточена часть потребителей в четырех областях. Детали сообщили в Минэнерго.
Смотрите также Весна и лето без отключений света для украинцев: экс-министр назвала условие
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры без света остается часть потребителей на Днепропетровской, Запорожье, Харьковской и Черниговской областях.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов,
– говорится в сообщении.
Кроме того, во всех регионах 16 марта будут вводить графики почасовых отключений – с 17:00 до 22:00.
Актуальная информация об ограничениях размещена на официальных ресурсах операторов систем распределения.
Обратите внимание! Потребителей призывают экономно использовать электроэнергию в пиковые часы, то есть утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.