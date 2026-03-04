Можно ли обойтись без отключений?
Что для этого нужно – рассказала для Delo.ua экс-министр энергетики Ольга Буславец. Важную роль здесь играют природные явления, в частности весенний паводок и летняя жара.
Смотрите также Могли греть города Украины зимой: почему почти половину "мини-ТЭЦ" от США до сих пор не запустили
Прежде всего избежать отключений света удастся при отсутствии новых масштабных российских атак на украинскую энергетику, однако важны и погодные условия.
Например, уже в ближайшие дни прогнозируют мощный паводок, что будет стимулировать дополнительную генерацию ГЭС. Кроме того, увеличение светового дня нарастит объемы солнечной генерации, а потепление существенно снизит электропотребление для обогрева.
По словам экс-министра, стабильный баланс в энергосистеме как минимум до июля – августа могут обеспечить:
- максимальное производство ГЭС в период паводка;
- сезонное увеличение объемов электроэнергии от СЭС;
- взвешенный график ремонтов на АЭС.
Однако ситуация летом будет зависеть от температурного режима, поскольку из-за жары растет потребление на кондиционирование.
Для населения этих отключений летом и не будет. Если в энергосистеме будет дефицит, он будет покрываться промышленностью путем покупки импортной электроэнергии,
– объяснила Буславец.
К слову, период с сентября по октябрь также может быть "достаточно комфортным". Однако с началом отопительного сезона все будет зависеть от качественной работы по подготовке, резюмировала эксперт.
Напомним, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что энергосистема Украины имеет критические повреждения, поэтому жить с графиками отключений придется еще минимум 3 года – именно в периоды пиковой нагрузки летом и зимой.
Как Украина готовится к отопительному сезону?
Напомним, еще 19 февраля Владимир Зеленский анонсировал начало подготовки Украины к следующему отопительному сезону – на основе опыта этой зимы. Соответствующий план утвердят на общегосударственном уровне.
Уже 3 марта по итогам заседания СНБО премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о намерениях введения в работу 1,5 гигаватта когенерационных установок, в частности около 400 мегаватт – государственными предприятиями.