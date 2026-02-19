Какая ситуация в энергосистеме 19 февраля?

Речь идет о ситуации в Одессе и части громад области, а также на Днепровщине и Николаевщине. Детали президент рассказал в телеграмме.

Смотрите также Сколько платят за свет в Европе и Украине – сравнение тарифов

Также президент заслушал отчеты о ситуации в Харькове и области, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине.

Отдельно проанализирован опыт Запорожья, который можно масштабировать в других регионах. Начальник ОВА Иван Федоров доложил о работе по защите и восстановлению объектов критической инфраструктуры.

В частности, на основе опыта этой зимы подготовят решение по перестройке и обновлению энергетического обеспечения общин. Соответствующий план на следующий отопительный сезон рассмотрят и утвердят на общегосударственном уровне.

Каждый украинский город, каждая община, которые не допустили этой зимой таких внутренних катастроф, что были, в частности, в Киеве, имеют опыт, который может и должен быть учтен в масштабе всей Украины,

– подчеркнул Зеленский.

На правительственном уровне создадут координационный центр, который будет работать для систематизации реального опыта общин. Об этом на селекторе договорились с премьер-министром Юлией Свириденко.



Энергетический селектор 19 февраля 2026 года / Фото Зеленского