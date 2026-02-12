Как готовиться к следующей зиме в Украине?

Подготовка к отопительному сезону 2026 – 2027 должна включать не только ремонты поврежденных крупных объектов теплогенерации, но и создание новых мощностей. Жителям городов стоит брать инициативу и также обустраивать свое жилье на время холодов. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

Сейчас самая сложная ситуация с централизованным отоплением в Киеве, однако проблемы имеют также Харьков, Одесса и Днепр.

Владимир Омельченко говорит, что для подготовки к следующей зиме нужен план действий и определение ответственных за его реализацию. По словам эксперта, в Киеве восстановить все поврежденные обстрелами ТЭЦ до нового отопительного сезона не удастся, в том числе и отремонтировать более 30% тепловой части Дарницкой ТЭЦ в Киеве.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Нужно заниматься замещением выбывших мощностей. Я думаю, что скорее всего это должны быть мобильные модульные котельные мощностью до 10 мегаватт. Люди могут ставить и небольшие придомовые котельные, когенерационные установки. Прежде всего, запитать на 100% всю критическую инфраструктуру генераторами: как водоканал, так и систему теплообеспечения. Все котельные во всех крупных городах.

Эксперт отмечает, что одна мобильная модульная котельная способна обеспечить теплом 25 – 30 многоэтажек.

Обратите внимание! Как сообщил киевский городской голова Виталий Кличко по итогам заседания совета энергетической безопасности, полностью заменить централизованную систему теплоснабжения столицы локальными источниками невозможно. В то же время для дополнительного обеспечения критической инфраструктуры нужно развивать направление когенерации.

По мнению эксперта по энергетике Владимира Омельченко, свой вклад в подготовку к зиме могут сделать также горожане.

Важно, чтобы люди объединились в ОСМД и начали заниматься. Не ожидали, что только власть местная или государственная будет за них беспокоиться. Прежде всего, закупали те же генераторы для дома: для питания лифтов, насосов. И нужно заниматься тотальным утеплением помещений, термомодернизацией зданий. Потому что дома много теряют тепловой энергии из-за того, что они неутепленные. Этой проблемой мало кто занимается,

– отмечает эксперт.

Решением при перебоях с отоплением может стать и использование тепловых насосов и аккумуляторов тепловой энергии. Принцип работы насоса заключается в переносе имеющегося тепла с улицы внутрь здания. Аккумуляторы же накапливают тепло, когда система отопления работает, а затем постепенно отдают его во время отключения света.

Вопрос финансирования проектов альтернативного тепло и электроснабжения можно решать с помощью льготных кредитов, говорит эксперт, а также привлечения грантов от международных партнеров.

Что еще советуют эксперты по энергетике?