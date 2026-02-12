Як готуватися до наступної зими в Україні?

Підготовка до опалювального сезону 2026 – 2027 має включати не тільки ремонти пошкоджених великих об'єктів теплогенерації, а й створення нових потужностей. Жителям міст варто брати ініціативу й також облаштовувати своє житло на час холодів. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Володимир Омельченко.

Дивіться також Для декого світло вже коштує 15 – 25 гривень за кіловат: коли чекати офіційного підвищення цін

Нині найскладнішою ситуація з централізованим опаленням є у Києві, однак проблеми мають також Харків, Одеса та Дніпро.

Володимир Омельченко говорить, що для підготовки до наступної зими потрібен план дій та визначення відповідальних за його реалізацію. За словами експерта, у Києві відновити всі пошкоджені обстрілами ТЕЦ до нового опалювального сезону не вдасться, зокрема й відремонтувати більш як 30% теплової частини Дарницької ТЕЦ у Києві.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Потрібно займатися заміщенням вибулих потужностей. Я думаю, що скоріше за все це мають бути мобільні модульні котельні потужністю до 10 мегаватів. Люди можуть ставити й невеличкі прибудинкові котельні, когенераційні установки. Насамперед, заживити на 100% всю критичну інфраструктуру генераторами: як водоканал, так і систему теплозабезпечення. Усі котельні в усіх великих містах.

Експерт зазначає, що одна мобільна модульна котельня здатна забезпечити теплом 25 – 30 багатоповерхівок.

Зверніть увагу! Як повідомив київський міський голова Віталій Кличко за підсумками засідання ради енергетичної безпеки, повністю замінити централізовану систему теплопостачання столиці локальними джерелами неможливо. Водночас для додаткового забезпечення критичної інфраструктури потрібно розвивати напрям когенерації.

На думку експерта з енергетики Володимира Омельченка, свій внесок у підготовку до зими можуть зробити також містяни.

Важливо, щоб люди об'єдналися в ОСББ і почали займатися. Не очікували, що тільки влада місцева чи державна буде за них турбуватися. Насамперед, закуповували ті ж генератори для будинку: для живлення ліфтів, насосів. І потрібно займатися тотальним утепленням помешкань, термомодернізацією будівель. Тому що будинки багато втрачають теплової енергії через те, що вони неутеплені. Цією проблемою мало хто займається,

– зазначає експерт.

Рішенням при перебоях з опаленням може стати й використання теплових насосів та акумуляторів теплової енергії. Принцип роботи помпи полягає в перенесенні наявного тепла з вулиці всередину будівлі. Акумулятори ж накопичують тепло, коли система опалення працює, а потім поступово віддають його під час відключення світла.

Питання фінансування проєктів альтернативного тепло та електропостачання можна розв'язувати за допомогою пільгових кредитів, говорить експерт, а також залучення грантів від міжнародних партнерів.

Що ще радять експерти з енергетики?