Чи можна відновити роботу київських ТЕЦ до зими 2026 – 2027?

У Києві буде найскладніше розв'язати проблеми з теплопостачанням до наступного опалювального сезону. Наявного часу недостатньо для того, аби відремонтувати всі пошкоджені теплоелектроцентралі. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Володимир Омельченко.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Усі ТЕЦ неможливо буде за такий стислий термін відремонтувати. Там, де можна відремонтувати теплову частину ТЕЦ, там потрібно це зробити. Наприклад, на Дарницькій, ТЕЦ-6, ТЕЦ-5. Але на тій же Дарницькій ТЕЦ не зможуть відновити більше 30%. Тому потрібно займатися заміщенням вибулих потужностей.

Для підготовки до наступного осінньо-зимового періоду в столиці та інших містах потрібен план дій і визначення відповідальних за його реалізацію, говорить експерт.

Проте самого відновлення пошкоджень недостатньо. На думку Володимира Омельченка, одним із виходів з ситуації можуть стати мобільні модульні котельні потужністю до 10 мегаватів, які здатні забезпечувати опаленням 25 – 30 будинків.

Зауважте! Як раніше Володимир Омельченко зазначав в етері "Новини.LIVE", на відновлення Дарницької ТЕЦ потрібні щонайменше 600 – 700 мільйонів євро, а також не менш як 2,5 – 3 роки роботи.

Яка ситуація теплопостачанням у Києві?