Чи можна відновити роботу київських ТЕЦ до зими 2026 – 2027?
У Києві буде найскладніше розв'язати проблеми з теплопостачанням до наступного опалювального сезону. Наявного часу недостатньо для того, аби відремонтувати всі пошкоджені теплоелектроцентралі. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Володимир Омельченко.
Дивіться також Дні максимальних обмежень: чи реально відновити енергосистему України
Усі ТЕЦ неможливо буде за такий стислий термін відремонтувати. Там, де можна відремонтувати теплову частину ТЕЦ, там потрібно це зробити. Наприклад, на Дарницькій, ТЕЦ-6, ТЕЦ-5. Але на тій же Дарницькій ТЕЦ не зможуть відновити більше 30%. Тому потрібно займатися заміщенням вибулих потужностей.
Для підготовки до наступного осінньо-зимового періоду в столиці та інших містах потрібен план дій і визначення відповідальних за його реалізацію, говорить експерт.
Проте самого відновлення пошкоджень недостатньо. На думку Володимира Омельченка, одним із виходів з ситуації можуть стати мобільні модульні котельні потужністю до 10 мегаватів, які здатні забезпечувати опаленням 25 – 30 будинків.
Зауважте! Як раніше Володимир Омельченко зазначав в етері "Новини.LIVE", на відновлення Дарницької ТЕЦ потрібні щонайменше 600 – 700 мільйонів євро, а також не менш як 2,5 – 3 роки роботи.
Яка ситуація теплопостачанням у Києві?
- Атака на Київ 12 лютого залишила без тепла ще майже 2 600 багатоповерхівок на лівому та правому берегах міста. Йдеться про будинки в Дніпровському, Деснянському, Солом'янському та Печерському районах.
- Раніше внаслідок критичних пошкоджень Дарницької ТЕЦ опалювальний сезон завершився для понад 1 100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах.
- Як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, повністю замінити централізоване опалення у Києві на локальні джерела тепла або когенераційні установки неможливо. Водночас впровадження альтернативних технологій не відкидають.
- Для підготовки до наступного опалювального сезону планують залучити профільних науковців.