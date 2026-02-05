Відповідну заяву мер міста Віталій Кличко зробив у своєму телеграм-каналі. Він також оприлюднив список адрес, за якими у столиці відсутнє теплопостачання через пошкодження теплооб'єкта.
У скількох будинках Києва люди залишилися без тепла?
За словами Кличка, Дарницька ТЕЦ забезпечувала теплом понад 1100 житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Там поки що відновити опалення не вдасться.
Фахівці оцінюють, що на повноцінне відновлення роботи станції піде щонайменше два місяці – за умови, що Росія не завдасть нових ударів по об'єкту.
Кличко також зазначив, що ДТЕК запровадив максимально щадні графіки відключень електроенергії саме для тих будинків у Дарницькому та Дніпровському районах, які залишилися без опалення.
Цікаво! Журналісти Суспільного показали, як виглядає Дарницька ТЕЦ після чергового російського обстрілу.
Яка ситуація з теплом та світлом в Україні?
Нещодавно міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що через нещодавні масовані удари по енергетичній інфраструктурі та суттєвий дефіцит потужностей графіки погодинних відключень електроенергії можуть стати жорсткішими.
Відновлювальні роботи тривають по всій країні. Зокрема, у Києві та Київській області до роботи залучено понад 230 ремонтних бригад, а також додатково прибули 40 спеціалізованих бригад від "Нафтогазу".
При цьому, за словами Шмигаля, російська сторона готується до нових атак на українську енергосистему вже найближчим тижнем. Водночас понад 30 країн світу допомагають Україні з постачанням необхідного енергетичного обладнання, щоб успішно пройти зимовий період.
Наразі найскладніша ситуація з електропостачанням і теплом зберігається в Києві та Київській області, а також у Харківській, Сумській та Полтавській областях. В інших регіонах, зокрема у Дніпропетровській і Черкаській областях, ситуація залишається напруженою, але контрольованою.