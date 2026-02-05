Відповідну заяву мер міста Віталій Кличко зробив у своєму телеграм-каналі. Він також оприлюднив список адрес, за якими у столиці відсутнє теплопостачання через пошкодження теплооб'єкта.

У скількох будинках Києва люди залишилися без тепла?

За словами Кличка, Дарницька ТЕЦ забезпечувала теплом понад 1100 житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Там поки що відновити опалення не вдасться.

Фахівці оцінюють, що на повноцінне відновлення роботи станції піде щонайменше два місяці – за умови, що Росія не завдасть нових ударів по об'єкту.

Кличко також зазначив, що ДТЕК запровадив максимально щадні графіки відключень електроенергії саме для тих будинків у Дарницькому та Дніпровському районах, які залишилися без опалення.

Яка ситуація з теплом та світлом в Україні?