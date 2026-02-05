Відповідну заяву мер міста Віталій Кличко зробив у своєму телеграм-каналі. Він також оприлюднив список адрес, за якими у столиці відсутнє теплопостачання через пошкодження теплооб'єкта.

У скількох будинках Києва люди залишилися без тепла?

За словами Кличка, Дарницька ТЕЦ забезпечувала теплом понад 1100 житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Там поки що відновити опалення не вдасться.

Фахівці оцінюють, що на повноцінне відновлення роботи станції піде щонайменше два місяці – за умови, що Росія не завдасть нових ударів по об'єкту.

Кличко також зазначив, що ДТЕК запровадив максимально щадні графіки відключень електроенергії саме для тих будинків у Дарницькому та Дніпровському районах, які залишилися без опалення.

Яка ситуація з теплом та світлом в Україні?

  • Нещодавно міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що через нещодавні масовані удари по енергетичній інфраструктурі та суттєвий дефіцит потужностей графіки погодинних відключень електроенергії можуть стати жорсткішими.

  • Відновлювальні роботи тривають по всій країні. Зокрема, у Києві та Київській області до роботи залучено понад 230 ремонтних бригад, а також додатково прибули 40 спеціалізованих бригад від "Нафтогазу".

  • При цьому, за словами Шмигаля, російська сторона готується до нових атак на українську енергосистему вже найближчим тижнем. Водночас понад 30 країн світу допомагають Україні з постачанням необхідного енергетичного обладнання, щоб успішно пройти зимовий період.

  • Наразі найскладніша ситуація з електропостачанням і теплом зберігається в Києві та Київській області, а також у Харківській, Сумській та Полтавській областях. В інших регіонах, зокрема у Дніпропетровській і Черкаській областях, ситуація залишається напруженою, але контрольованою.