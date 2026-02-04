Про це повідомив український президент Володимир Зеленський у середу, 4 лютого, за результатами селектора стосовно надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів.

Яка ситуація з опаленням у Києві?

За його словами, у Києві наразі задіяні понад 200 ремонтних бригад, і, за даними Міненерго, їхню кількість планують збільшити, щоб забезпечити ротацію персоналу, адже працівники вже виснажені після тривалих робіт.

Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки,

– ідеться у повідомленні.

Під час селектора також обговорили захист Запоріжжя від дронових атак, постачання дронів-перехоплювачів і готовність екіпажів. Відповідні доручення отримали командувач Повітряних сил ЗСУ і міністр оборони.

Також Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації в Харкові та низці регіонів України, зокрема у Сумській, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Полтавській, Чернігівській та інших областях.

"Доручив Премʼєр-міністру України підготувати на сьогоднішній вечір конкретні дані щодо обсягів необхідної додаткової підтримки українців у громадах по всій країні. Є також окремі доручення на Ставку", – додав він.

Що зараз з енергосистемою?