Про це повідомила компанія "Євро-реконструкція", якій належить теплоелектроцентраль.

Дивіться також Стався переламний момент: чому провалився план Путіна щодо масованого обстрілу України

Що відомо про стан Дарницької ТЕЦ?

Наразі фахівці підприємства разом з відповідними службами проводять технічні обстеження та відновлювальні роботи.

У компанії зазначають, що пошкодження значні, тому відновлення відбуватиметься поетапно після ретельної перевірки обладнання.

Нагадаємо, що Дарницька ТЕЦ є одним з ключових джерел теплопостачання для Дніпровського та Дарницького районів Києва й обслуговує понад тисячу житлових будинків.

За словами мера Києва Віталія Кличка, після атаки Росії 3 лютого без опалення залишилися близько 1100 будинків. Щоб уникнути розмерзання систем, зранку в них злили воду з опалення.

Зауважимо, що російська атака спричинила численні руйнування у різних районах столиці. Шість людей постраждали, двоє були госпіталізовані.

Які наслідки атаки на Україну 3 лютого?