Про це повідомила компанія "Євро-реконструкція", якій належить теплоелектроцентраль.
Що відомо про стан Дарницької ТЕЦ?
Наразі фахівці підприємства разом з відповідними службами проводять технічні обстеження та відновлювальні роботи.
У компанії зазначають, що пошкодження значні, тому відновлення відбуватиметься поетапно після ретельної перевірки обладнання.
Нагадаємо, що Дарницька ТЕЦ є одним з ключових джерел теплопостачання для Дніпровського та Дарницького районів Києва й обслуговує понад тисячу житлових будинків.
За словами мера Києва Віталія Кличка, після атаки Росії 3 лютого без опалення залишилися близько 1100 будинків. Щоб уникнути розмерзання систем, зранку в них злили воду з опалення.
Зауважимо, що російська атака спричинила численні руйнування у різних районах столиці. Шість людей постраждали, двоє були госпіталізовані.
Які наслідки атаки на Україну 3 лютого?
- У ніч проти 3 лютого ворог запустив по Україні понад 520 ракет і дронів. Основними цілями стали енергооб'єкти на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Одещині.
- Це був наймасованіший удар по енергетиці з початку 2026 року. Особливістю цього обстрілу стала велика кількість балістичних ракет.
- У Харкові оголошено надзвичайну ситуацію через пошкодження кількох ТЕЦ та електропідстанцій. Без опалення залишились 929 об'єктів.