Об этом сообщила компания "Евро-реконструкция", которой принадлежит теплоэлектроцентраль.

Смотрите также Случился переломный момент: почему провалился план Путина по массированному обстрелу Украины

Что известно о состоянии Дарницкой ТЭЦ?

Сейчас специалисты предприятия вместе с соответствующими службами проводят технические обследования и восстановительные работы.

В компании отмечают, что повреждения значительные, поэтому восстановление будет происходить поэтапно после тщательной проверки оборудования.

Напомним, что Дарницкая ТЭЦ является одним из ключевых источников теплоснабжения для Днепровского и Дарницкого районов Киева и обслуживает более тысячи жилых домов.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, после атаки России 3 февраля без отопления остались около 1100 домов. Чтобы избежать оттаивания систем, утром в них слили воду из отопления.

Заметим, что российская атака вызвала многочисленные разрушения в разных районах столицы. Шесть человек пострадали, двое были госпитализированы.

Какие последствия атаки на Украину 3 февраля?