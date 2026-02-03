Что известно о последствиях обстрела?

Детали рассказали в ДТЭК. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов.

Смотрите также Почему у соседей есть свет, а у вас – нет: интервью эксперта по энергетике о графиках отключений и когда станет легче

Под вражеские удары попали ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. В частности, сильно пострадали теплоэлектростанции ДТЭК.

Кроме того, ракеты и дроны атаковали объект ДТЭК в Одесской области – тысячи людей остались без света.

Вынужденно перешла на экстренные отключения также часть левого берега Киева, а именно Днепровский и Дарницкий районы. На правом берегу столицы пока действуют почасовые графики.

Энергосистема работает с серьезными ограничениями,

– добавили в ДТЭК.