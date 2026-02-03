Об этом сообщают ДТЭК, местные облэнерго и областные военные администрации части регионов.

В каких областях ввели аварийные отключения?

"Житомироблэнерго" сообщило о получении команды от НЭК "Укрэнерго" на введение аварийных отключений электроэнергии для области, призвав выключить устройства из розеток во избежание скачков напряжения.

Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленных на сохранение энергосистемы Украины,

– говорится в сообщении.

Черкасская ОВА также отметила, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак 3 февраля с 09:20 в регионе применены графики аварийных отключений по команде НЭК "Укрэнерго", но одновременно действуют ГПВ.

Днепровский и Дарницкий районы Киева, по данным ДТЭК, также частично подверглись экстренным отключениям электроэнергии в связи с массированной атакой. В случае дополнительных изменений компания пообещала сообщить дополнительно.

Кроме вышеупомянутого, обесточивания в результате обстрелов есть в Харькове и области, там также действуют графики аварийных отключений. В облэнерго заверили, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Какие последствия российской атаки на энергетику?