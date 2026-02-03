Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о ночном обстреле?

В нескольких регионах Украины продолжается ликвидация последствий масштабного вражеского удара. Россияне применили более 70 ракет в сочетании с более чем 450 ударными дронами, прицельно поражая объекты энергетики и гражданской инфраструктуры. Под ударами оказались Сумская, Харьковская, Киевская, Днепровская, Одесская и Винницкая области, а также столица.

В результате атаки девять человек получили ранения. Повреждены жилые дома, объекты энергетики, в Киеве попадания дронов вызвали пожары в многоэтажках и повредили детский сад. К ликвидации последствий привлечены необходимые экстренные службы.

Использовать самые холодные дни зимы для террора против людей для России важнее, чем использовать дипломатию. И это очень четко демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь,

– сказал глава государства.

Он также подчеркнул важность своевременной поставки систем ПВО и поддержки партнеров для защиты жизни людей и критической инфраструктуры. По словам Зеленского, Москва продолжает выбирать террор и эскалацию, поэтому максимальное давление на агрессора остается приоритетом.

Что известно о последствиях атаки?