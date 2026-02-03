Там оккупанты попали по энергетической инфраструктуре. О последствиях атаки проинформировала руководительница Винницкой ОГА Наталья Заболотная.
Читайте также На Сумщине враг попал в жилые дома, школу и энергетику: есть травмированные
Что известно об атаке на Винницкую область?
По информации Заболотной, из-за попадания по объектам энергетической инфраструктуры произошло возгорание пожаров. Кроме того, после удара произошло обесточивание 50 населенных в регионе.
В ОВА добавили, что все службы работают на местах, по состоянию на утро происходит тушение пожаров.
Стоит заметить, что воздушную тревогу в регионе объявили в 05:28. Впоследствии военные зафиксировали движение "Шахедов" в сторону Винницы. Около 06:28 в области прогремели взрывы. Позже появилась информация об угрозе крылатых ракет, которые вместе с беспилотниками двигались через Гайсинский район. В 07:00 в городе произошел еще один взрыв.
Где еще было громко в Украине 3 февраля?
В ночь на 3 февраля взрывы раздавались и в Киеве – столицу атаковали дроны и ракеты. Повреждения зафиксированы по меньшей мере в пяти районах. По данным ГСЧС, все пожары ликвидировали до 07:16. Известно о трех пострадавших, данные уточняются.
На Сумщине в результате ударов повреждены жилые дома, школа и объекты инфраструктуры. В Конотопе разрушен частный дом и возникли перебои с электроснабжением. Информация о пострадавших уточняется.
Россия также осуществила мощный удар по Днепропетровщине, в результате чего вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения инфраструктуры и жилья в нескольких общинах. В Никопольском районе атаки FPV-дронами и артиллерией повредили частные дома и хозяйственные постройки, обошлось без жертв.
Последствия массированного обстрела фиксировали и в Харькове. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что из-за повреждения инфраструктуры придется слить теплоноситель в системах 820 домов.