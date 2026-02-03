Там оккупанты попали по энергетической инфраструктуре. О последствиях атаки проинформировала руководительница Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

Что известно об атаке на Винницкую область?

По информации Заболотной, из-за попадания по объектам энергетической инфраструктуры произошло возгорание пожаров. Кроме того, после удара произошло обесточивание 50 населенных в регионе.

В ОВА добавили, что все службы работают на местах, по состоянию на утро происходит тушение пожаров.

Стоит заметить, что воздушную тревогу в регионе объявили в 05:28. Впоследствии военные зафиксировали движение "Шахедов" в сторону Винницы. Около 06:28 в области прогремели взрывы. Позже появилась информация об угрозе крылатых ракет, которые вместе с беспилотниками двигались через Гайсинский район. В 07:00 в городе произошел еще один взрыв.

Где еще было громко в Украине 3 февраля?