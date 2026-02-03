Работа над устранением последствий продолжается. Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно о последствиях атаки?

На юге региона зафиксированы вражеские удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры. В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением подачи света. Критическая инфраструктура сейчас функционирует с помощью генераторов.

Также сообщается о повреждении трех жилых домов, складских и административных помещений, а также легковых автомобилей.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Какие еще регионы подверглись атаке в ночь на 3 февраля?