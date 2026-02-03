Робота над усуненням наслідків триває. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Дивіться також Росія продовжує терор Київщини: відомо про поранених

Що відомо про наслідки атаки?

На півдні регіону зафіксовано ворожі удари по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки понад 50 тисяч мешканців тимчасово залишилися без електропостачання.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням подачі світла. Критична інфраструктура наразі функціонує за допомогою генераторів.

Також повідомляється про пошкодження трьох житлових будинків, складських та адміністративних приміщень, а також легкових автомобілів.

Загиблих і постраждалих, за попередніми даними, немає.

Які ще регіони зазнали атаки у ніч на 3 лютого?