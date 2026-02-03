Про це повідомляють ДТЕК, місцеві обленерго та обласні військові адміністрації частини регіонів.

В яких областях ввели аварійні відключення?

"Житомиробленерго" повідомило про отримання команди від НЕК "Укренерго" на введення аварійних відключень електроенергії для області, закликавши вимкнути пристрої з розеток задля уникнення стрибків напруги.

Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України,

– ідеться у повідомленні.

Черкаська ОВА також зазначила, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 3 лютого з 09:20 у регіоні застосовані графіки аварійних відключень за командою НЕК "Укренерго", але водночас діють ГПВ.

Дніпровський та Дарницький райони Києва, за даними ДТЕК, також частково зазнали екстрених відключень електроенергії у зв'язку з масованою атакою. У разі додаткових змін компанія пообіцяла повідомити додатково.

Крім вищезгаданого, знеструмлення внаслідок обстрілів є в Харкові та області, там також діють графіки аварійних відключень. В обленерго запевнили, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Які наслідки російської атаки на енергетику?