Про це повідомляють ДТЕК, місцеві обленерго та обласні військові адміністрації частини регіонів.
Дивіться також Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК
В яких областях ввели аварійні відключення?
"Житомиробленерго" повідомило про отримання команди від НЕК "Укренерго" на введення аварійних відключень електроенергії для області, закликавши вимкнути пристрої з розеток задля уникнення стрибків напруги.
Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України,
– ідеться у повідомленні.
Черкаська ОВА також зазначила, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 3 лютого з 09:20 у регіоні застосовані графіки аварійних відключень за командою НЕК "Укренерго", але водночас діють ГПВ.
Дніпровський та Дарницький райони Києва, за даними ДТЕК, також частково зазнали екстрених відключень електроенергії у зв'язку з масованою атакою. У разі додаткових змін компанія пообіцяла повідомити додатково.
Крім вищезгаданого, знеструмлення внаслідок обстрілів є в Харкові та області, там також діють графіки аварійних відключень. В обленерго запевнили, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Які наслідки російської атаки на енергетику?
Загалом цієї ночі Росія здійснила масштабний удар по Україні, використавши понад 70 ракет і 450 ударних безпілотників, атакувавши об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури у відразу кількох областях.
Внаслідок атаки на півдні Одеського регіону понад 50 тисяч мешканців залишилися без електропостачання, пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти. Критична інфраструктура працює на генераторах.
Також ворожі війська вгатили по енергетичній інфраструктурі Вінницької області. Через влучання виникли пожежі. Після удару сталося знеструмлення 50 населених у регіоні. Всі служби працюють на місцях.
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що Росія завдала ударів по ТЕС і ТЕЦ, застосувавши кілька видів балістичного озброєння та крилатих ракет. Ці об'єкти забезпечували теплом Київ, Харків і Дніпро.