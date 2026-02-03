Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Чому у Харкові ввели надзвичайну ситуацію?

За словами Терехова, під час масованої атаки Росії 3 лютого на Харків та область пошкоджено критично важливі об'єкти. Йдеться про "Харківську ТЕЦ-5", а також електропідстанції "Харківська" та "Залютине".

Внаслідок зназних руйнувань обладнання без тепла залишились 929 об'єктів. Серед них 853 – житлові будинки. Загалом без опалення наразі 105 тисяч абонентів.

Ми кваліфікуємо це як надзвичайна ситуація місцевого рівня. Всі відповідні документи вже зроблені. Це дає нам певні можливості діяти, це нам дуже потрібно,

– пояснив міський голова Терехов.