Чому Кремль погодився на "енергетичне перемир'я"?

Про те, як Росія пішла на поступки щодо обстрілів української енергетики, йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни (ISW).

Так, аналітики кажуть, що Росія й раніше пропонувала короткострокові припинення вогню. Мета такої показовості – переконати США у зацікавленості до миру, а згодом використати це як перевагу під час переговорів.

Кремль, ймовірно, спробує представити дотримання цього короткострокового мораторію на енергетичні удари як значну поступку, щоб отримати важелі впливу на майбутніх мирних переговорах, навіть незважаючи на те, що використовував ці кілька днів для накопичення ракет для більш масштабного ударного пакету,

– зазначають в Інституті.

Водночас перемир'я не стало передбачуваною поступкою, адже обстріл України 2 – 3 лютого 2026 року продемонстрував абсолютно інакшу позицію Кремля.

Ситуація 31 січня 2026 року, коли в Україні трапилось каскадне відключення електроенергії, теж має вплив:

Кремль погодився на короткостроковий мораторій на удари тільки після нанесення серйозної шкоди українській енергосистемі,

– пояснюють в Інституті вивчення війни.

Йдеться про те, що енергосистема України настільки пошкоджена й виснажена попередніми обстрілами, що не змогла впоратись із технічною несправністю і зіткнулась із масштабним збоєм. Тобто 31 числа навіть без нових обстрілів система просто "вимкнулась".

Як відреагував Трамп та яка позиція США?

Під час чергового спілкування з журналістами в Білому домі, Трамп сказав, що Путін дотримав слова про "енергетичне перемир'я".

Президент США додав, що пауза тривала від 25 січня до 1 лютого. А один тиждень "перерви" це багато, бо в Україні дуже-дуже холодно.

Що відомо про атаки Росії на українську енергетику?

На масований удар по Україні 3 лютого Росія витратила гроші, які могли б піти на фінансування цілих регіонів. Наприклад, за ці кошти міг би прожити округ із населенням 144 тисячі людей.

У Києві одна з ТЕЦ страждає від обстрілів найбільше. Попри те, що прилітало в кожний енергооб'єкт міста, ходили чутки про неможливість відновити одну зі станцій.