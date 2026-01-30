Яку допомога передала Ірландія?

Кошти мають допомогти відновити світло й тепло в домівках людей у час, коли вони стикаються з суворими зимовими умовами, про що йдеться на сайті уряду Ірландії.

Наголошується, що внесок здійснюється в той час, коли цивільне населення по всій Україні зазнає тривалих відключень електроенергії, опалення та водопостачання через повторні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Водночас зимові температури опускаються нижче -20 градусів за Цельсієм.

Також підкреслюється, що це зобов’язання викладене в "Дорожній карті партнерства Україна – Ірландія до 2030 року". Вона була підписана Прем’єр-міністром Міхалом Мартіном та Президентом Володимиром Зеленським.

Міхал Мартін Прем’єр-міністр Ірландії Сьогодні ми почули від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який описав важке становище цивільного населення, адже найближчими днями температура, за прогнозами, знизиться до -23 градусів. Наступного місяця виповнюється четверта річниця жорстокого та незаконного вторгнення Росії в Україну. Саме в цей момент Росія цинічно використовує ці екстремальні зимові умови проти народу України, систематично руйнуючи критично важливу енергетичну інфраструктуру.

Зверніть увагу! Фінансування доповнює вже надану Ірландією гуманітарну та розвиткову допомогу Україні. Дублін продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував міністерці закордонних справ, торгівлі та оборони Ірландії Хелен МакЕнті та Уряду Ірландії за схвалення 25 мільйонів євро на підтримку енергетичної інфраструктури України. Про це йдеться у його дописі у соцмережі Х.

Андрій Сибіга МЗС України Цей життєво важливий внесок надходить у критичний момент, коли громади по всій Україні потерпають від відключень опалення, спричинених російськими атаками, під час однієї з найсуворіших зим за останні роки.

Зауважте! Сибіга додав, що солідарність і співчуття багато значать для українського народу та ще більше зміцнюють міцне партнерство між Дубліном та Києвом.

Що ще відомо щодо Ірландії?