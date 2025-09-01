Які компанії і чому закрили в Ірландії?

В Ірландії примусово ліквідували низку компаній, що раніше залучали мільярди доларів для російських банків і держкорпорацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Їх ліквідували через те, що після початку повномасштабної війни проти України місцеві управлінці масово вийшли з рад директорів, а компанії залишилися без керівництва. Закрили, зокрема, такі фірми:

VTB Eurasia, яка розмістила облігації на 2,25 мільярда доларів для ВТБ (російський державний банк);

Transregional Capital, що кредитувала "Транскапіталбанк", внесений до санкційного списку OFAC (приватний російський банк);

Sovcom Capital, емітент облігацій "Совкомбанку" на 600 мільйонів доларів (російський приватний універсальний банк);

OIM ABS, дочірня структура Qiwi Bank (російський розрахунковий банк).

Закриття торкнулося також інфраструктурних гігантів: RZD Capital, створена для фінансування російської залізниці, розмістила папери на 6,7 мільярдів доларів.Без ірландської "дочки" залишився також російський державний інвестиційний банк "ВЕБ": його VEB Finance залучила 30 мільярдів доларів через облігації.

Як російські банки страждають через санкції?