Які компанії і чому закрили в Ірландії?
В Ірландії примусово ліквідували низку компаній, що раніше залучали мільярди доларів для російських банків і держкорпорацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Їх ліквідували через те, що після початку повномасштабної війни проти України місцеві управлінці масово вийшли з рад директорів, а компанії залишилися без керівництва. Закрили, зокрема, такі фірми:
- VTB Eurasia, яка розмістила облігації на 2,25 мільярда доларів для ВТБ (російський державний банк);
- Transregional Capital, що кредитувала "Транскапіталбанк", внесений до санкційного списку OFAC (приватний російський банк);
- Sovcom Capital, емітент облігацій "Совкомбанку" на 600 мільйонів доларів (російський приватний універсальний банк);
- OIM ABS, дочірня структура Qiwi Bank (російський розрахунковий банк).
Закриття торкнулося також інфраструктурних гігантів: RZD Capital, створена для фінансування російської залізниці, розмістила папери на 6,7 мільярдів доларів.Без ірландської "дочки" залишився також російський державний інвестиційний банк "ВЕБ": його VEB Finance залучила 30 мільярдів доларів через облігації.
Як російські банки страждають через санкції?
- Один з елементів тиску на Росію – санкції проти банків. Так до 18-го санкційного пакету ЄС потрапили "Т-Банк", "Яндекс-банк", "Ozon-банк" та інших кредитні організації. Також, обмеження не обійшли й "Сургутнафтогазбанку".
- Згодом стало відомо, що російські банки масово втрачають гроші. Через проблеми з інтернетом у Росії жителі масово знімають гроші зі своїх рахунків. Надмірний попит на готівку призвів до того, що російські банки вже втратили 500 мільярдів рублів з початку червня.
- Ситуацію могли б покращити іноземні банки, які отримали право відкривати філії в Росії з вересня 2024 року, але жодна філія досі не з'явилася.