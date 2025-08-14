Як російські банки втрачають кошти?

Лише минулого тижня росіяни забрали з банків близько 121 мільярда рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Немає візи – немає картки: банки Таїланду закривають двері для росіян

За оцінками банків, попит на готівку серед населення значно перевищує сезонний попит.

Центробанк пов'язує цю тенденцію зі збоями в роботі мобільного інтернету, вказуючи, що попит перевищує показники минулих років.

Відхилення може бути пов’язане, зокрема, зі спробами населення та бізнесу сформувати запас готівкових коштів для розрахунків на тлі новин про зміни у законодавстві, що стосуються моніторингу платежів, а також про тимчасові відключення інтернету в окремих регіонах,

– додав регулятор.

При цьому чиновники у регіонах самі закликають людей робити запаси готівки на випадок проблем з інтернетом. Зокрема, у Примор'ї влада радить жителям мати при собі готівку, щоб розраховуватися в транспорті та магазинах, як і в окупованому Севастополі.

Майте при собі запас готівки, достатній для основних витрат, оскільки банківські термінали, банкомати, а також банківські додатки на смартфонах можуть не працювати,

– заявив "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Варто знати! Відтік готівки з банків через відключення мобільного інтернету посилив сезонний попит на готівкові кошти, який традиційно спостерігається в серпні. Росіяни, що їдуть у відпустку за кордон, запасаються грошима, бо російські картки працюють не всюди.

Що прогнозують банки?

Експерти попереджають, що банки можуть перейти від профіциту до дефіциту ліквідності, якщо такі темпи відтоку готівкових коштів втримаються й надалі.

Тим часом влада працює над тим, щоб забезпечити можливість безготівкових розрахунків навіть при обмеженому зв’язку.

Мінцифри узгодило з операторами так званий "білий список" сервісів, доступ до яких планується через captcha. До нього увійшли банківські додатки, маркетплейси, служби доставки та таксі.

Крім того, передбачено винятки для роботи банкоматів та терміналів самообслуговування.

Важливо! Разом з тим у Росії вводять обмеження для іноземних SIM-карт. Якщо вони потраплять у російський роумінг, мобільний інтернет для них буде вимкнено на 5 годин, щоб унеможливити їхнє використання для керування безпілотниками.