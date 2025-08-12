Про це розповідає 24 Канал з посиланням на рух опору "Жовта Стрічка". Окупаційна влада Криму готується повністю вимкнути мобільний інтернет на півострові більш ніж на тиждень.

Росіяни готуються залишити Крим без мобільного інтернету

Відповідне попередження оприлюднило так зване "міністерство внутрішньої політики, інформації та зв'язку" Криму. Там заявили, що обмеження вводять нібито з метою "протидії ворожим атакам" та "забезпечення безпеки громадян".

За даними руху "Жовта Стрічка", відключення триватиме щонайменше декілька днів, а ймовірно – понад тиждень. Це не перший випадок: раніше окупанти вже залишали півострів без мобільного інтернету на коротший час.

Крім того, у повідомленні зазначається, що кабельні інтернет-провайдери працюватимуть, однак росіяни мають можливість централізовано сповільнювати Wi-Fi, оскільки всі провайдери перебувають під їхнім контролем.

Наразі активісти "Жовтої Стрічки" разом із кримчанами готують інструкції з альтернативних способів залишатися на зв'язку у разі тривалого відключення.