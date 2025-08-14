Как российские банки теряют средства?

Только на прошлой неделе россияне забрали из банков около 121 миллиарда рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Нет визы – нет карты: банки Таиланда закрывают двери для россиян

По оценкам банков, спрос на наличные среди населения значительно превышает сезонный спрос.

Центробанк связывает эту тенденцию со сбоями в работе мобильного интернета, указывая, что спрос превышает показатели прошлых лет.

Отклонение может быть связано, в частности, с попытками населения и бизнеса сформировать запас наличных средств для расчетов на фоне новостей об изменениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временных отключениях интернета в отдельных регионах,

– добавил регулятор.

При этом чиновники в регионах сами призывают людей делать запасы наличных на случай проблем с интернетом. В частности, в Приморье власти советуют жителям иметь при себе наличные, чтобы рассчитываться в транспорте и магазинах, как и в оккупированном Севастополе.

Имейте при себе запас наличных, достаточный для основных расходов, поскольку банковские терминалы, банкоматы, а также банковские приложения на смартфонах могут не работать,

– заявил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Стоит знать! Отток наличных из банков из-за отключения мобильного интернета усилил сезонный спрос на наличные средства, который традиционно наблюдается в августе. Россияне, едущие в отпуск за границу, запасаются деньгами, потому что российские карты работают не везде.

Что прогнозируют банки?

Эксперты предупреждают, что банки могут перейти от профицита к дефициту ликвидности, если такие темпы оттока наличных средств удержатся и в дальнейшем.

Тем временем власти работают над тем, чтобы обеспечить возможность безналичных расчетов даже при ограниченной связи.

Минцифры согласовало с операторами так называемый "белый список" сервисов, доступ к которым планируется через captcha. В него вошли банковские приложения, маркетплейсы, службы доставки и такси.

Кроме того, предусмотрены исключения для работы банкоматов и терминалов самообслуживания.

Важно! Вместе с тем в России вводят ограничения для иностранных SIM-карт. Если они попадут в российский роуминг, мобильный интернет для них будет выключен на 5 часов, чтобы исключить их использование для управления беспилотниками.