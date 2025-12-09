Почему Казахстан будет поставлять нефть напрямую?
Первые 50 тысяч тонн сырой нефти в Китай непосредственно с крупного месторождения Кашаган поставят в декабре, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
На такой шаг Казахстан пошел после того, как украинские дроны повредили терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
Сырую нефть будут поставлять через трубопровод "Атасу-Алашанькоу" компании, которые занимаются добычей нефти на месторождении Кашаган:
около 30 тысяч тонн будет экспортировать китайская фирма;
еще 20 тысяч тонн – японская компания.
В Министерстве энергетики Казахстана подтвердили, что сейчас ищут дополнительные маршруты для транспортировки каспийской нефти из-за повреждения на морском терминале в Новороссийске.
Министерство, вместе с производителями, работает над перераспределением объемов и интенсификацией использования альтернативных маршрутов,
– сообщили в ведомстве.
Заметьте! Ранее нефть из Кашагана обычно экспортировалась преимущественно до терминала в российском порту Новороссийск для дальнейшей транспортировки.
Что известно об атаке на нефтяной терминал?
Ранее Каспийский трубопроводный консорциум, в состав акционеров которого входят российские, казахские и американские компании, вынужден был сократить экспорт нефти, пишет Reuters.
Это произошло после атаки украинских дронов на нефтяной терминал в Новороссийске Краснодарского края, который является главным маршрутом для экспорта нефти из России и Казахстана.
В результате ударов было повреждено ключевое оборудование для загрузки нефти. В результате в КТК остался лишь один из трех выносных причальных устройств для отгрузки:
- швартовый пункт SPM 2 до сих пор поврежден после предыдущих атак.
- пункт SPM 3 находится с 12 ноября на ремонте, который может длиться до двух месяцев.
Важно! По информации источников в отрасли, из-за атак дронов экспорт консорциума КТК уменьшился вдвое. Казахстан даже обратился к Украине с призывом прекратить удары по Черноморскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Какие еще удары нанесла Украина?
Также 29 ноября масштабный пожар вспыхнул на Афипском НПЗ в Краснодарском крае после успешной атаки украинских дронов. По сообщениям, огонь охватил около 250 квадратных метров, повредив часть технического оборудования на территории предприятия.
Через несколько дней, в ночь на 2 декабря, беспилотники атаковали нефтебазу "Орелнефтепродукт" в Ливнах Орловской области, где, по сообщениям местных жителей, занялись по меньшей мере два резервуара.
Кроме того, украинские военные успешно атаковали два подсанкционных танкера России Kairos и Virat. По данным источников в СБУ, оба судна были поражены морскими дронами Sea Baby, в результате чего получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации.