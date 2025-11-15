По оценкам аналитиков из открытых источников, во время удара по позициям С-400 могло находиться до семи пусковых установок. Детали удара по Новороссийску рассказывает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Exilenova+ и OSINT-исследователя М.Т Андерсона.
Актуально Дроны атаковали НПЗ в Рязани: над городом – яркое зарево
Какой ущерб могли нанести России удары по Новороссийску?
OSINT-исследователь М.Т. Андерсон проанализировал спутниковые фото Новороссийска от 11 ноября – за два дня до украинского удара.
Он отмечает, что на территории зенитного комплекса, который атаковала Украина, было размещено семь пусковых установок ЗРК С-400. Точное количество уничтоженных или поврежденных установок станет понятным после обнародования более свежих спутниковых изображений.
Снимки территории зенитной части в Новороссийске до атаки / Данные Андерсона
Если спутниковые снимки подтвердят такие данные, этот случай, вероятно, станет наиболее значительным одновременным уничтожением российских систем противовоздушной обороны.
Кадры взрывов в Новороссийске / Видео Exilenova+
К слову, удар Сил обороны Украины по порту Новороссийска заставил временно остановить экспорт нефти объемом 2,2 миллиона баррелей в сутки, а также провоцировал скачок мировых цен на нефть более 2%.
Какие подробности других ударов по территории России?
Утром 15 ноября дроны осуществили массированный удар по российской Рязани. В городе раздавались взрывы, а очевидцы наблюдали пламя. Мониторинговые ресурсы сообщали о большой группе беспилотников, что с разных направлений направлялись к местному нефтеперерабатывающему заводу.
Ночью 14 ноября в Саратовской области прогремели взрывы в результате атаки, которая привела к возгоранию нефтебазы. Минобороны страны-агрессора заявило о якобы уничтожении 216 беспилотников.