По оценкам аналитиков из открытых источников, во время удара по позициям С-400 могло находиться до семи пусковых установок. Детали удара по Новороссийску рассказывает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Exilenova+ и OSINT-исследователя М.Т Андерсона.

Актуально Дроны атаковали НПЗ в Рязани: над городом – яркое зарево

Какой ущерб могли нанести России удары по Новороссийску?

OSINT-исследователь М.Т. Андерсон проанализировал спутниковые фото Новороссийска от 11 ноября – за два дня до украинского удара.

Он отмечает, что на территории зенитного комплекса, который атаковала Украина, было размещено семь пусковых установок ЗРК С-400. Точное количество уничтоженных или поврежденных установок станет понятным после обнародования более свежих спутниковых изображений.



Снимки территории зенитной части в Новороссийске до атаки / Данные Андерсона

Если спутниковые снимки подтвердят такие данные, этот случай, вероятно, станет наиболее значительным одновременным уничтожением российских систем противовоздушной обороны.

Кадры взрывов в Новороссийске / Видео Exilenova+

К слову, удар Сил обороны Украины по порту Новороссийска заставил временно остановить экспорт нефти объемом 2,2 миллиона баррелей в сутки, а также провоцировал скачок мировых цен на нефть более 2%.

Какие подробности других ударов по территории России?