Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.
Какие последствия взрывов под Саратовом?
Ночью 14 ноября в Саратовской области прогремели взрывы из-за атаки беспилотников. Вероятно, там возник пожар на местном НПЗ.
Пожар под Саратовом после атаки: смотрите видео
СМИ пишут, что взрывы слышали в районе также Энгельса, после чего там возникло задымление на нефтебазе "Кристалл".
Губернатор региона утверждает, что в результате налета дронов якобы были повреждены объекты инфраструктуры.
Воздушная тревога звучала в Саратове: смотрите видео
Минобороны оккупантов заявило, что их силы ПВО якобы сбили 216 украинских беспилотников над несколькими регионами России.
Что еще взрывалось в России?
Этой же ночью Краснодарский край России массированно атаковали беспилотники. После там вспыхнул нефтяной терминал в порту Новороссийска. Также известно о взрывах в Севастополе и Симферополе.
Аэропорты Краснодара и Геленджика приостанавливали работу.
Ранее сообщалось, что украинские Силы обороны поразили десятки целей в России и на ВОТ. Там поразили нефтебазы, площадку с вертолетами и другие объекты.