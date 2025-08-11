Кому відмовляють банки Таїланду?

Раніше туристи з Росії мали змогу без проблем відкрити рахунок у будь-якому банку Таїланду та отримати банківську картку. Віднедавна це майже неможливо зробити, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Росіяни, які намагалися відкрити рахунок у різних банках Таїланду, розповідають, що скрізь отримали відмову.

Обійшов різні банки в Бангкоку. В результаті отримав тільки душевну травму,

– зазначив один із росіян.

Тепер банки Таїланду відкривають рахунки тільки тим росіянам, які мають один із різновидів довгострокових віз:

робочу візу В (work permit);

студентську візу ED long на навчання в університеті (терміном 4 роки);

навчальну візу для мовних курсів ED short (терміном від 1 року).

Варто знати! Першим відмовляти росіянам почав найбільший банк Таїланду – Bangkok Bank. Поступово практика відмови клієнтам поширилася на інші фінансові установи. Тепер росіянам без візи доводиться відкривати криптогаманці або обирати менш відомі платіжні системи.

Чому банки відмовляють росіянам?

Банки Таїланду запровадили жорсткіші правила для туристів з кількох причин:

Росіяни часто використовували рахунки, відкриті в тамтешніх банках, для "сірих" схем з обміну криптовалют.

Також влада країни посилює боротьбу із міжнародними злочинними угрупованнями, які активно користуються рахунками в банках Таїланду. Лише у травні поліція заарештувала 11 підозрюваних у допомозі кримінальним групам з Китаю, у тому числі й 4 працівників Bangkok Bank.

Важливо! Через це банки не лише відмовляються відкривати нові рахунки для туристів, але й масово перевіряють вже існуючі та блокують деякі картки. Клієнтів викликають в банк і змушують пройти сканування обличчя для біометричної ідентифікації.