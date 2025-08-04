Що відбувається в ОАЕ з рахунками росіян?

Останніми місяцями банки ОАЕ розпочали "зачистку" російських компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські засоби масової інформації.

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Їхня кількість у країні перевищила вже 4 тисячі. Крім того, в Об’єднаних Арабських Еміратах посилили контроль за платежами, пишуть росЗМІ з посиланням на юристів і консалтингові компанії.

За словами співрозмовників російських видань, від 20% до 30% компаній з Росії в ОАЕ постали перед труднощами:

перевірками;

обмеженнями операцій;

або прямим закриттям рахунків.

Рахунки закривають навіть у випадках, коли клієнт "не відповів на дзвінок з банку або не надіслав листа точно у вказаний час". Про це заявила керуюча партнерка FTL Advisers Марія Чуманова.

При цьому банки висувають жорсткі вимоги. Зокрема іноді потрібно надати та завірити до 20 документів протягом доби.

Річ у тім, що в Об’єднаних Арабських Еміратах прагнуть виявити клієнтів, діяльність яких слабо пов’язана з країною або взагалі не має до неї жодного відношення. Проблеми виникають навіть у "реального" бізнесу "з цілком легітимною діяльністю і досить значними обсягами обороту", про що зазначив партнер Pen & Paper Станіслав Данілов.

Ба більше, за словами юристів, банки стежать за дотриманням санкцій. Таким чином рахунки закривають не лише підсанкційним компаніям.

Важливо! Рахунки в ОАЕ закривають й тим, хто співпрацює з контрагентами, включеними до "чорних списків" Сполучених Штатів, Євросоюзу та Великої Британії.