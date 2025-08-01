Що відбувається зі статистикою Росії?

Росстат скоротив обсяг інформації про економіку у своїх публікаціях, вилучив ключові макропоказники за червень і перше півріччя, пише 24 Канал з посиланням російські ЗМІ.

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На це звернули увагу аналітики ПСБ. Згідно з інформацією російських медіа, це сталося після того, як Путін зажадав за жодних обставин не допустити економічного спаду в країні.

Зокрема, Росстат не надав даних про динаміку обороту роздрібної торгівлі в реальному вираженні – тобто з урахуванням інфляції,

– йдеться у матеріалі.

Опубліковано було лише номінальний показник, який у червні зріс на 12,2% у річному вимірі. З урахуванням інфляції реальне зростання роздрібного обороту могло скласти лише 2-3%.

Також були приховані цифри реального обороту оптової торгівлі. У номінальному вираженні її зростання практично зупинилося – лише 0,4% у річному обчисленні за червень.

А це означає, що з урахуванням інфляції оптові продажі в країні могли обвалитися майже на 10%. Спад у цьому секторі триває вже не перший місяць: у травні він становив 7,6% у річному вимірі.

Важливо! Також не були оприлюднені цифри реального зростання ВВП за червень – їх зазвичай публікує Мінекономрозвитку.

Чому Росія приховує важливі статистичні дані?

У 2022 році, на тлі втрат в Україні, Росстат закрив статистику смертності за віком і регіонами. А у 2024 році – усі дані про причини смерті, які дозволяли побічно оцінювати втрати армії на фронті.

У 2025 році, на тлі обвалу народжуваності до історичного мінімуму, припинили публікуватися детальні дані:

щодо кількості народжених і померлих;

щомісячні дані про кількість шлюбів і розлучень;

повністю зникла вся демографічна статистика по регіонах.

Згодом під негласний гриф "секретно" потрапили й дані про загальну чисельність населення Росії. А МВС засекретило інформацію про кількість загиблих від злочинів. Це відбулося після того, як засуджені, відправлені на війну, почали масово повертатися з фронту, а кількість тяжких злочинів у країні досягла 15-річного рекорду.

Зникнення економічних даних із публікацій Росстату відбулося через місяць після того, як Путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі‑2025, закликав за будь-яку ціну не допустити рецесії в країні,

– йдеться у тексті.

Зверніть увагу! Тоді Путін заявив, що деякі експерти вказують на ризики стагнації і навіть рецесії, а цього, "безумовно, за жодних обставин не можна допустити".