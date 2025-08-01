Что происходит со статистикой России?

Росстат сократил объем информации об экономике в своих публикациях, изъял ключевые макропоказатели за июнь и первое полугодие, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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На это обратили внимание аналитики ПСБ. Согласно информации российских медиа, это произошло после того, как Путин потребовал ни при каких обстоятельствах не допустить экономического спада в стране.

В частности, Росстат не предоставил данных о динамике оборота розничной торговли в реальном выражении – то есть с учетом инфляции,

– говорится в материале.

Опубликовано было только номинальный показатель, который в июне вырос на 12,2% в годовом измерении. С учетом инфляции реальный рост розничного оборота мог составить лишь 2-3%.

Также были скрыты цифры реального оборота оптовой торговли. В номинальном выражении ее рост практически остановился – лишь 0,4% в годовом исчислении за июнь.

А это значит, что с учетом инфляции оптовые продажи в стране могли обвалиться почти на 10%. Спад в этом секторе продолжается уже не первый месяц: в мае он составил 7,6% в годовом измерении.

Важно! Также не были обнародованы цифры реального роста ВВП за июнь – их обычно публикует Минэкономразвития.

Почему Россия скрывает важные статистические данные?

В 2022 году, на фоне потерь в Украине, Росстат закрыл статистику смертности по возрасту и регионам. А в 2024 году – все данные о причинах смерти, которые позволяли косвенно оценивать потери армии на фронте.

В 2025 году, на фоне обвала рождаемости до исторического минимума, прекратили публиковаться детальные данные:

по количеству родившихся и умерших;

ежемесячные данные о количестве браков и разводов;

полностью исчезла вся демографическая статистика по регионам.

Впоследствии под негласный гриф "секретно" попали и данные об общей численности населения России. А МВД засекретило информацию о количестве погибших от преступлений. Это произошло после того, как осужденные, отправленные на войну, начали массово возвращаться с фронта, а количество тяжких преступлений в стране достигло 15-летнего рекорда.

Исчезновение экономических данных из публикаций Росстата произошло через месяц после того, как Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме-2025, призвал любой ценой не допустить рецессии в стране,

– говорится в тексте.

Обратите внимание! Тогда Путин заявил, что некоторые эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии, а этого, "безусловно, ни при каких обстоятельствах нельзя допустить".