Что сказал Трамп об Индии и России?

В частности американский лидер обострил свою риторику относительно пятой по величине экономики мира на фоне тупика в переговорах относительно угрозы введения 25% пошлин на индийские товары, передает 24 Канал со ссылкой на FT.

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В своей соцсети Truth Social Дональд Трамп раскритиковал Индию вместе с ее давним партнером в сфере обороны и торговли – Россией. Накануне Трамп предупредил, что накажет Нью-Дели за покупку российского оружия и энергоресурсов.

Мне безразлично, что Индия делает с Россией. Они могут вместе тянуть свои мертвые экономики вниз – мне все равно,

– написал президент США.

Заметьте! Он подчеркнул, что Соединённые Штаты очень мало торгуют с Индией. Дело в том, что их тарифы – слишком высокие, одни из самых высоких в мире.

Что происходит в отношениях США и Индии?

В 2024 году Индия и США наторговали товаров на более 129 миллиардов долларов, и Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Индии. Обе страны также выстроили стратегические отношения в области обороны, технологий и других сфер – значительной степени из-за общего желания сдерживать Китай.

Впрочем, Индия остается вторым по величине импортером российской нефти после Китая, а Москва – ее главным поставщиком оружия. Хотя правительства Индии, в частности премьер-министра Нарендры Моди, последние годы пытались диверсифицировать закупки – в частности в пользу Франции, США и Израиля.

Ситуация со Штатами оставляет Индию в некоторой изоляции после того, как ЕС, Япония, Южная Корея и другие страны уже поддались давлению Вашингтона и согласовали торговые соглашения. Аналитики банка Axis Bank (Мумбаи) подсчитали, что 25% тариф будет иметь дополнительный негативный эффект в размере 10 миллиардов долларов на экспорт Индии. И это несмотря на то что экономика страны в значительной степени ориентирована на внутренний рынок.

Риторика Трампа в отношении Индии и ее отношений с Россией еще больше обострит двустороннее напряжение в то время, как многие индийцы уже раздражены его заявлениями о Пакистане – после кратковременного военного конфликта между странами в мае,

с пишет FT.

В среду Трамп также объявил о соглашении с Пакистаном по "разработке их огромных нефтяных резервов" и добавил, что "возможно, однажды они будут продавать нефть Индии".

Что является препятствием в переговорах между странами? Также, по словам людей, знакомых с переговорами в Нью-Дели и Вашингтоне, жесткая позиция Индии по защите своего рынка зерновых и молочных продуктов стала главным препятствием в переговорах. Индия не хочет открывать эти рынки, которые являются критически важными для миллионов людей, перед конкуренцией со стороны США.

Крупнейшим отдельным экспортом Индии в США являются мобильные телефоны – в значительной степени благодаря последним усилиям компании Apple перенести производство iPhone для американского рынка из Китая.

Обратите внимание! Электроника, в частности смартфоны, а также фармацевтическая продукция, были освобождены от первичной угрозы "взаимного тарифа".