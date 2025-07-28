Що відбувається з економікою Білорусі?

Зокрема інфляція досягла 7,3 %, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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Спад пояснюється ситуацією в сільському господарстві (становить мінус 8,1 % у річному вимірі) та скороченням попиту на білоруські товари в Росії. Москва є ключовим торговельному партнері, на який припадає 60 % товарообігу. Однак поставки споживчих товарів, обладнання та пиломатеріалів у країну знизилися більш ніж на 70 %.

Зовнішньоторговельний дефіцит у січні-квітні зріс до 856 мільйонів доларів. Зокрема експорт зменшився на 0,3 %, імпорт зріс на 4,7 %.

Промвиробництво додало лише 0,3 %, підтримане внутрішнім попитом. Стагнація російської економіки (мінус 4 % у річному вимірі в I кварталі) обмежує фінансові можливості Мінська.

Погіршення платіжного балансу підживлює ризики швидкої девальвації білоруського рубля, що вдарить по таким важливим аспектам:

купівельній спроможності;

соціальній стабільності.

Санкції Заходу обмежують канали диверсифікації, підсилюючи структурну прив’язку до російських ринків, логістики та фінансування,

– пише СЗР України.

За даними СЗРУ, мінімальні темпи зростання збережуться до кінця 2025 року за інерцією після 2024-го. У 2026-2027 року відбудеться загострення кризи.

Зверніть увагу! Саме у 2026-2027 роках слід очікувати падіння доходів населення і подальшого затягування білоруської економіки в російську стагфляційну орбіту.