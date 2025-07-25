Чому Білорусь просить грошей у Росії?

Цього року його було сформовано з дефіцитом у 4,5 мільярда білоруських рублів, або 1,6% ВВП, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Про це повідомив міністр фінансів республіки Юрій Селіверстов. За його словами, Мінськ хотів би залучити кредити для підтримки нафтопереробної галузі Білорусі та інших інвестиційних проєктів.

Ми активно співпрацюємо у сфері фінансування як інвестиційних проєктів, так і прямого фінансування,

– сказав міністр.

Водночас Юрій Селіверстов не уточнив, про які саме суми йдеться.

За даними Світового банку за 2023 рік, Білорусь була найбільшим боржником Росії. На країну припадало 8,2 мільярда доларів міждержавних кредитів, наданих Кремлем.

Це понад чверть загального боргу іноземних держав перед Росією, який Світовий банк оцінив у 28,9 мільярда доларів.

У березні 2025 року Держдума ратифікувала угоду з Білоруссю про значне відтермінування погашення накопиченого боргу, виплати за яким мали початися цього року,

– повідомляють російські медіа.

Зауважте! За новими умовами, Мінськ зможе перенести виплати на 2031–2036 роки, тобто на 7–12 років. Загалом під угоду підпадає близько 800 мільйонів доларів боргу Білорусі.