Дії Лукашенка призвели до кризи

Обмеження, які Лукашенко запровадив у жовтні 2022 року, мали стримати інфляцію і зробити продукти доступнішими, повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico. Але результат був протилежний: фермери втратили мотивацію вирощувати картоплю, бо це стало нерентабельно.

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Представники опозиції говорять, що через ці рішення виробництво картоплі впало, а багато фермерів, які ледве зводили кінці з кінцями, продавали врожай у Росію – що принизило режим у Мінську і спричинило нестачу в магазинах, які були зобов'язані продавати картоплю за низькими цінами.

Ціни на картоплю зростали занадто повільно, тоді як витрати фермерів і продавців стрімко зростали. Через це фермери садили менше. У 2024 році Білорусь зібрала лише 3,1 мільйона тонн картоплі – порівняно з понад 4 мільйонами у 2023 році.

Якщо згадати СРСР – коли люди не мають мотивації, примусити їх добре працювати просто неможливо,

– каже науковий директор аналітичного центру BEROC Лев Львовський.

Іронія в тому, що сам Лукашенко колись керував колгоспом у Городці, на сході сучасної Білорусі, в останні роки радянської епохи.

Тотальний контроль зруйнував налагоджені ланцюжки

Ціновий контроль зробив продаж картоплі в Росію дуже вигідним – у березні вона коштувала там більш ніж удвічі дорожче, ніж у Білорусі. У 2024 році Білорусь експортувала в Росію близько 200 тисяч тонн картоплі і стала для неї основним постачальником.

Уряд це розуміє. У травні Лукашенко закликав фермерів вирощувати більше картоплі – і для білорусів, і для росіян: "Маємо допомогти російським братам. До того ж і добре заробимо."

Зверніть увагу! Однак через дефіцит у грудні 2024 року уряд тимчасово заборонив експорт картоплі без спеціальної ліцензії – навіть до Росії. У відповідь деякі фермери почали оголошувати якісну картоплю зіпсованою – щоб мати змогу нелегально продати її за кордон, розповів Львівський.

Результат – малі, рідкісні та іноді зіпсовані картоплини в білоруських магазинах. Ситуація особливо загострилася в березні та квітні.

Важливо! Економічний радник лідерки опозиції Світлани Тихановської Алесь Алахнович зазначив, що це демонструє, як Лукашенко і його команда можуть штучно створити дефіцит товарів, які раніше були в надлишку. Утім, влада заперечує це.