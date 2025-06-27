Ціни на картоплю нового врожаю падають

У міру збільшення пропозиції картоплі врожаю 2025 року на ринку України ціни на цю продукцію починають знижуватись, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

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Так, на цю мить виробники готові відвантажувати картоплю нового врожаю по 18 – 28 гривень за кілограм (43 – 67 центів за кілограм), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зверніть увагу! Здешевлення у цьому сегменті, ключові гравці ринку, пов'язують зі збільшенням пропозиції картоплі нового врожаю з місцевих господарств. При цьому, за їх словами, уникнути різкішого здешевлення їм вдавалося шляхом досить високого попиту в сегменті ранньої продукції.

Експерти зазначають, що вартість картоплі на українському ринку на сьогодні у середньому на 30% вища, ніж за аналогічний тогорічний період.

Важливо! Водночас більшість гравців ринку схильні вважати, що ціни на цю продукцію продовжать знижуватися і наступного тижня, оскільки пропозиція картоплі нового врожаю з кожним днем ​​буде збільшуватися.